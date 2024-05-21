Наводчица и посредник? Украинская жена стрелявшего в Фицо террориста попыталась сбежать

Cловацкая полиция получила скриншоты переписки жены террориста с украинскими спецслужбами. **** Сегодня в покушении на премьер-министра Словакии Фицо был официально обнаружен украинский след: Cловацкая полиция получила скриншоты переписки жены террориста с украинскими спецслужбами.