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Мировое обозрение

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ВСУ атакуют рейсовые автобусы и жилые дома в ЛНР. За сутки 4 погибших, 5 раненых жителей республики

ВСУ атакуют рейсовые автобусы и жилые дома в ЛНР. За сутки 4 погибших, 5 раненых жителей республики

Луганская Народная Республика пережила одну из самых тяжелых ночей и дней за последнее время. За сутки украинские формирования нанесли удары по 11 муниципалитетам, и итог этой атаки — четыре погибших и пять раненых среди мирного населения.

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