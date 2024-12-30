Боевые действия мешают эвакуации тела бывшего футболиста сборной РФ Бугаева

Тело бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, погибшего в зоне специальной военной операции, остается на территории боевых действий, сообщил футбольный агент Антон Смирнов 29 декабря в своем Telegra-канале.
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