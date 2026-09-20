В ЛНР явка на выборах в Госдуму составила 72,78%

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в третий, финальный день голосования на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12:00 мск составила 72,78%, сообщила глава избиркома республики Марианна Сумская.
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