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ТАСС

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В ЛНР явка на выборах в Госдуму составила 72,78%

В ЛНР явка на выборах в Госдуму составила 72,78%

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в третий, финальный день голосования на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12:00 мск составила 72,78%, сообщила глава избиркома республики Марианна Сумская.

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