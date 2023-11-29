Земле предрекли "вечный ураган": о чем предупредили ученые

Рассказываем, о каком "вечном урагане" на Земле начинают говорить ученые.Специалист погодного центра "ФОБОС" Михаил Леус в своем телеграмм-канале рассказал о том, что климатические изменения на Земле могут привести к появлению устойчивого урагана.
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