Земле предрекли "вечный ураган": о чем предупредили ученые

Рассказываем, о каком "вечном урагане" на Земле начинают говорить ученые.Специалист погодного центра "ФОБОС" Михаил Леус в своем телеграмм-канале рассказал о том, что климатические изменения на Земле могут привести к появлению устойчивого урагана.