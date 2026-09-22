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Царьград

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МВД Дагестана сообщило о гибели ребенка в ДТП с экскаватором

МВД Дагестана сообщило о гибели ребенка в ДТП с экскаватором

В Дагестане на одной из улиц Избербаша экскаватор не уступил дорогу ВАЗ-2109, за рулём которого сидел 19-летний житель.

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