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Мода и Шоу-бизнес

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«Ждете?»: SHAMAN подогрел слухи о романе с Екатериной Мизулиной

40-летняя глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возбудила социальные сети, опубликовав в своем Telegram-канале фотографии 33-летнего певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), в романе с которым ее давно подозревают.

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