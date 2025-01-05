«Ждете?»: SHAMAN подогрел слухи о романе с Екатериной Мизулиной

40-летняя глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возбудила социальные сети, опубликовав в своем Telegram-канале фотографии 33-летнего певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), в романе с которым ее давно подозревают.
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