Склад с зерном горел утром 26 октября в Орловской области. «В поселке Залегощь огонь охватил помещение на хлебоприемном предприятии на 1 000 квадратах», - сообщили в МЧС.
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Склад с зерном горел утром 26 октября в Орловской области. «В поселке Залегощь огонь охватил помещение на хлебоприемном предприятии на 1 000 квадратах», - сообщили в МЧС.