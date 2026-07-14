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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Прокурором Алтайского края может стать начальник управления Генпрокуратуры по СФО

Прокурором Алтайского края может стать начальник управления Генпрокуратуры по СФО

Николай Рябов имеет классный чин государственного советника юстиции третьего класса Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Николая Рябова для назначения на должность прокурора Алтайского края.

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