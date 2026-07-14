Прокурором Алтайского края может стать начальник управления Генпрокуратуры по СФО

Николай Рябов имеет классный чин государственного советника юстиции третьего класса Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Николая Рябова для назначения на должность прокурора Алтайского края.
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