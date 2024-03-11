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Торговым сетям могут пересмотреть порог доминирования в регионе до 35%

Торговым сетям могут пересмотреть порог доминирования в регионе до 35%

Глава Тамбовской области Максим Егоров предложил Минпромторгу повысить порог доминирования для торговых сетей в регионе с 25 до 35%, рассказал представитель ведомства во время слушаний Общественной палаты.

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