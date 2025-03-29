🎥🇺🇦 На кадрах укровояка демонстрирует разбитые артиллерией ВС РФ позиции☠️ #ВСУ #Прилет #Позиции #Блиндаж #СВО.
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🎥🇺🇦 На кадрах укровояка демонстрирует разбитые артиллерией ВС РФ позиции☠️ #ВСУ #Прилет #Позиции #Блиндаж #СВО.
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