Археологи нашли на Карельском перешейке уникальный для Северо-Запада России клад

Археологи обнаружили на территории Тиверского городка, древнего укрепленного поселения на Карельском перешейке, клад серебряных украшений X–XIV веков общей массой более двух килограммов.
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