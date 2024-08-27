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Экс-сотрудник Пентагона рассказал о ядерных ловушках для секретной охоты на НЛО

Экс-сотрудник Пентагона рассказал о ядерных ловушках для секретной охоты на НЛО

Министерство обороны США готовило секретную охоту на неопознанные летающие объекты, рассказал бывший руководитель американской правительственной программы по изучению неопознанных феноменов Луис Элизондо.

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