Экс-сотрудник Пентагона рассказал о ядерных ловушках для секретной охоты на НЛО

Министерство обороны США готовило секретную охоту на неопознанные летающие объекты, рассказал бывший руководитель американской правительственной программы по изучению неопознанных феноменов Луис Элизондо.
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