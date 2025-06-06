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Петербургский дневник

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Протоиерей объяснил, как правильно праздновать Троицу

Протоиерей объяснил, как правильно праздновать Троицу

И что нельзя делать в этот день В день Святой Троицы стит прийти в храм, помолиться и отказаться от суеты — праздник призван к духовному отдыху, сказал РИАМО благочинный Ивантеевского округа, секретарь Сергиево-Посадского епархиального управления, протоиерей Иоанн Монаршек.

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