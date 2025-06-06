Протоиерей объяснил, как правильно праздновать Троицу

И что нельзя делать в этот день В день Святой Троицы стит прийти в храм, помолиться и отказаться от суеты — праздник призван к духовному отдыху, сказал РИАМО благочинный Ивантеевского округа, секретарь Сергиево-Посадского епархиального управления, протоиерей Иоанн Монаршек.