Протоиерей объяснил, как правильно праздновать Троицу

И что нельзя делать в этот день В день Святой Троицы стит прийти в храм, помолиться и отказаться от суеты — праздник призван к духовному отдыху, сказал РИАМО благочинный Ивантеевского округа, секретарь Сергиево-Посадского епархиального управления, протоиерей Иоанн Монаршек.
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