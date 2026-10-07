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Царьград

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Агентство "Ренхап": Верховный суд Сеула оправдал Юн Сок Ёля

Агентство "Ренхап": Верховный суд Сеула оправдал Юн Сок Ёля

Верховный суд Сеула оправдал экс-президента Юн Сок Ёля по делу о бесплатных опросах перед выборами 2022 года.

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