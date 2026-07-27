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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко будет играть в 3-м звене с «Питтсбурга» с Кинделом и Робертсоном по версии сайта НХЛ, Чинахов и Малкин – во 2-м

Официальный сайт НХЛ опубликовал предварительный вариант состава «Питтсбурга» на сезон-2026/27. Андрей Кузьменко расположился в третьем звене команды, Егор Чинахов и Евгений Малкин – во втором.

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