Zakharova: Zvinchuk and his colleagues were released

The administrator of the Rybar Telegram channel, Mikhail Zvinchuk, and his colleagues were released, they are awaiting departure at the airport of Montenegro, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said.
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