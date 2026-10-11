Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя

Процесс поэтапного восстановления работы своих ключевых сервисов, которые ранее в течение дня оказались недоступны для миллионов пользователей по всей Росси из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на один из ключевых дата-центров во Владимире, начал IT-гигант «Яндекс».