Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя

Процесс поэтапного восстановления работы своих ключевых сервисов, которые ранее в течение дня оказались недоступны для миллионов пользователей по всей Росси из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на один из ключевых дата-центров во Владимире, начал IT-гигант «Яндекс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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