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Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя

Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя

Процесс поэтапного восстановления работы своих ключевых сервисов, которые ранее в течение дня оказались недоступны для миллионов пользователей по всей Росси из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на один из ключевых дата-центров во Владимире, начал IT-гигант «Яндекс».

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