❌Запрет на посещение пешеходных маршрутов «Заповедного Крыма» снова продлили Эколого-просветительские маршруты будут закрыты 14 дней.
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❌Запрет на посещение пешеходных маршрутов «Заповедного Крыма» снова продлили Эколого-просветительские маршруты будут закрыты 14 дней.