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Исследование показало рост интереса регионов к государственному дизайну

Половина регионов России уже выстраивает систему государственного дизайна. Об этом свидетельствуют результаты исследования Мастерской государственного дизайна президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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