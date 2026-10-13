Происшествия
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Происшествия

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В Иркутской области полицейские отметили вклад представителей народных дружин и казаков в обеспечение правопорядка

В Межмуниципальном отделе МВД России «Черемховский» состоялось награждение представителей Казачьего общества.

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