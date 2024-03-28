Последний «дешевый четверг»: 33 года назад в СССР неожиданно в разы выросли цены на промтовары и продукты

Последний «дешевый четверг»: 33 года назад в СССР неожиданно в разы выросли цены на промтовары и продуктыДень 28 марта 1991 года навсегда остался в памяти у двух поколений нынешних россиян, рожденных в бывшем СССР.
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