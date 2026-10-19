Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высоко оценил выступление полузащитника Федерико Вальверде в победном матче 9-го тура Ла Лиги с «Севильей» (4:1), который состоялся в воскресенье, 18 октября.
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