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Они просто по-другому думают. Три истории людей с аутизмом

Они просто по-другому думают. Три истории людей с аутизмом

История Первая. Может, у нас растет гениальный финансист Елена, мама 10-летнего Бори с синдромом Аспергера — Диагноз синдром Аспергера или высокофункциональный аутизм Боре поставили к трем годам, хотя первые подозрения появились у нашего педиатра много раньше.

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