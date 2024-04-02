Они просто по-другому думают. Три истории людей с аутизмом

История Первая. Может, у нас растет гениальный финансист Елена, мама 10-летнего Бори с синдромом Аспергера — Диагноз синдром Аспергера или высокофункциональный аутизм Боре поставили к трем годам, хотя первые подозрения появились у нашего педиатра много раньше.