Театр абсурда
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Театр абсурда

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Друзья России

Друзья России

"Нет сомнений, что президентские выборы в России очень важны для нас", уверенно сообщил "лучший друг России" (после Лукашенко, конечно) Касым-Жомарт Токаев.

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Комментарии
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Андрей
Только только политическое и экономическое  взвимовыгодное сотрудничество! Друзья России очень дорого обходятся своим периодическим предательством.
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16 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Ну какие друзья!? Союзники, соратника, партнёры наконец-то - это когда в основе взаимоотношений  предусматривается соблюдение общих интересов. В политике друзей НЕ бывает. Дружба - это межличностные отношения, а не между странами и целыми народами, так как в реальности это не возможно. Сколько уже можно сетовать: думали друзья, а получилось... как всегда.
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12 час.
NP
Nina Pudikova
&quot;У России есть только два союзника - ее армия и флот&quot; АлександрIII
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1 час.

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