Друзья России

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Ну какие друзья!? Союзники, соратника, партнёры наконец-то - это когда в основе взаимоотношений предусматривается соблюдение общих интересов. В политике друзей НЕ бывает. Дружба - это межличностные отношения, а не между странами и целыми народами, так как в реальности это не возможно. Сколько уже можно сетовать: думали друзья, а получилось... как всегда.