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Глава ВБ назвал продуктивными переговоры с вице-премьером России

Глава ВБ назвал продуктивными переговоры с вице-премьером России

Переговоры с вице-премьером России Алексеем Оверчуком были информативными, заявил глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс на своей странице в Twitter.

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