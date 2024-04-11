Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ромка
    Как они попали в Донецк...что они там делали? Кто пригласил и для чего? Вот кто пригласил тоже надо проверить...Террористы по ука...
  • валерий лисицын
    Выдворить мало, надо написать в место проживания такую сопроводительную что бы морду свою поганую ходил и прятал.Из страны выдвори...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Полностью согласен. Мочить всех и тогда ещё больше бояться и уважать нас будут. Однако, судя по всему, наше военное р...Американский бесп...

Из страны выдворили одного из участников группового секса на пляже в Сочи

Из страны выдворили одного из участников группового секса на пляже в Сочи

Из страны выдворили одного из участников группового секса на пляже в СочиСотрудникам УВД по городу Сочи удалось задержать двух участников группового секса на пляже –приезжих 37-летних мужчин, среди которых был гражданин страны ближнего зарубежья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
Выдворить мало, надо написать в место проживания такую сопроводительную что бы морду свою поганую ходил и прятал.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх