Из страны выдворили одного из участников группового секса на пляже в Сочи

Из страны выдворили одного из участников группового секса на пляже в СочиСотрудникам УВД по городу Сочи удалось задержать двух участников группового секса на пляже –приезжих 37-летних мужчин, среди которых был гражданин страны ближнего зарубежья.
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