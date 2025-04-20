El Mundo: США переоценивают ресурсный потенциал Украины

Испанская газета El Mundo, ссылаясь на бывшего высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США по восстановлению Украины Тайсона Баркера, сообщает, что реальные запасы ресурсов в Украине могут быть значительно ниже, чем предполагают в Вашингтоне.
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