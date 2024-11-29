Джинсы зимой: 4 тренда, которые вам точно понравятся

Фото: Соцсети Эта зима получается совершенно ностальгической: в моду снова вернулись джинсы, в которых десятилетия назад щеголяли наши мамы и папы (да и мы сами успели в прошлом хотя бы сезон поносить некоторые из актуальных сейчас моделей).