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Джинсы зимой: 4 тренда, которые вам точно понравятся

Джинсы зимой: 4 тренда, которые вам точно понравятся

Фото: Соцсети Эта зима получается совершенно ностальгической: в моду снова вернулись джинсы, в которых десятилетия назад щеголяли наши мамы и папы (да и мы сами успели в прошлом хотя бы сезон поносить некоторые из актуальных сейчас моделей).

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