Пушков: угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС нереализуемы

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу намерения Трампа ввести 100% пошлины.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС ввести для них 100% пошлины, если объединение не откажется от создания новой валюты в качестве альтернативы доллару.