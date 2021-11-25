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Талибан* пытается разморозить афганские активы на переговорах с США

Талибан* пытается разморозить афганские активы на переговорах с США

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ Заместитель министра информации и культуры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что с США ведутся переговоры о размораживании активов Афганистана.

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