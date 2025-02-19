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Царьград

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Люди покупали и хвалили дешёвое мясо. Пока поволжский каннибал не похвастался: "Лидию ты кушаешь"

Люди покупали и хвалили дешёвое мясо. Пока поволжский каннибал не похвастался: "Лидию ты кушаешь"

В начале 1980 года село под Казанью с удовольствием закупалось продуктами у местного сторожа. Кстати, славилась своей едой на всю округу и его подруга.

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