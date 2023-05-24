Свежие саженцы кедра в заказнике "Полтавский" высадили жители Уссурийского округа

Пять тысяч саженцев кедра корейского высадили в заказнике "Полтавский" в Приморье. Такой подарок к 60-летию со дня появления заповедной территории сделали специалисты центра "Амурский тигр", инспекторы охотнадзора, жители Уссурийского городского округа, студенты ПГСХА и ДВФУ, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу центра "Амурский тигр" Государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Полтавский" расположен в западной части Приморского края, на территории Уссурийского городского округа и Октябрьского муниципального района.