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Свежие саженцы кедра в заказнике "Полтавский" высадили жители Уссурийского округа

Свежие саженцы кедра в заказнике "Полтавский" высадили жители Уссурийского округа

Пять тысяч саженцев кедра корейского высадили в заказнике "Полтавский" в Приморье. Такой подарок к 60-летию со дня появления заповедной территории сделали специалисты центра "Амурский тигр", инспекторы охотнадзора, жители Уссурийского городского округа, студенты ПГСХА и ДВФУ, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу центра "Амурский тигр" Государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Полтавский" расположен в западной части Приморского края, на территории Уссурийского городского округа и Октябрьского муниципального района.

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