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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Нэш: «Поп был шпионом, говорил по-русски. Когда вы выходили против него, то оказывались в уязвимом положении»

Нэш: Ты поиграл в финалах. Можешь немного рассказать о той первой неудаче? Каково это для команды – либо быть той, кто дрогнет и изменится (и как это может изменить ситуацию для вас)? Леброн: Слушай, я был в финалах, где я сам чувствовал, что соперник просто был более достоин.

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