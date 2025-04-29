Стив Нэш: «Поп был шпионом, говорил по-русски. Когда вы выходили против него, то оказывались в уязвимом положении»

Нэш: Ты поиграл в финалах. Можешь немного рассказать о той первой неудаче? Каково это для команды – либо быть той, кто дрогнет и изменится (и как это может изменить ситуацию для вас)? Леброн: Слушай, я был в финалах, где я сам чувствовал, что соперник просто был более достоин.