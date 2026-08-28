«Спрос строгий и качество в приоритете»: как Осипов проверил ключевые объекты Читы

Губернатор Забайкалья Александр Осипов провёл выездную проверку ключевых объектов Читы. В программе — школа №25 1961 года постройки, долгожданный капремонт детского сада №71, дворы на Шилова, 91 и 93, где раньше не было асфальта, а также сквер на Амурской.
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