«Спрос строгий и качество в приоритете»: как Осипов проверил ключевые объекты Читы

Губернатор Забайкалья Александр Осипов провёл выездную проверку ключевых объектов Читы. В программе — школа №25 1961 года постройки, долгожданный капремонт детского сада №71, дворы на Шилова, 91 и 93, где раньше не было асфальта, а также сквер на Амурской.