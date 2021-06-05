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Сотрудники военной автоинспекции ЦВО на Алтае провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд»

Сотрудники военной автоинспекции ЦВО на Алтае провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд»

Военные автоинспекторы отметили, что основное правило безопасности – это внимание к себе и окружающим.

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