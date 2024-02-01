Латвия превращается в новый форпост для самолетов НАТО

Некоторое время назад Минобороны Латвии проинформировало, что на авиабазу в Лиелварде (Огрский край) 1 марта прибудут немецкие войска и авиация, которые будут осуществлять миссию на ротационной основе в течение девяти месяцев.
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