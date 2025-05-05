Об "очень хороших разговорах по России и Украине" в минувшие выходные сообщил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о новых успешных контактах по вопросу урегулирования на Украине. Такое заявление он сделал, общаясь с журналистами в Белом доме, информирует в понедельник, 5 мая 2025 года, .
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