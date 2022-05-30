Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку в вопросе переговоров с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать посредничество в переговорном процессе между Россией и Украиной, сообщает агентство Anadolu.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать посредничество в переговорном процессе между Россией и Украиной, сообщает агентство Anadolu.
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