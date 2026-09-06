Экономическая война Эрдогана: проигрыш до начала выборов

АНКАРА (ИА Реалист). За десять месяцев до парламентских выборов, которые, по всем признакам, закончатся сменой власти, турецкое правительство представило новый трёхлетний бюджетный план, который лишь подтверждает провал экономической политики.
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