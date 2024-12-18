В заснеженном лесу под Златоустом нашли туриста в носках

В южноуральском нацпарке увеличилось число неадекватных туристов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», до Нового года остается еще две недели, а кто-то уже вовсю празднует.
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