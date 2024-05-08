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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Субименди остается «мечтой» для «Барсы» – клуб не готов платить 60 млн евро. Но Хави настаивает на его переходе

Как уже неоднократно сообщалось, усиление центра поля – одна из главных задач каталонского клуба на летнее трансферное окно.

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