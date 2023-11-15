«Они хотят убить евреев и уничтожить Израиль»

Армия обороны Израиля не преследует целей воевать против мирного населения сектора Газа. Главной задачей остается уничтожение военного потенциала и инфраструктуры ХАМАС, чтобы защитить территории страны от возможных атак в будущем.
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