Врач Малинникова напомнила об опасности сочетания коронавируса и гриппа

Грипп, который пациент переносит вместе с коронавирусом, способен сделать течение заболевания более тяжелым, поэтому необходимо подготовиться к эпидемическому сезону заранее, сказала в интервью «360» врач-инфекционист, завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.