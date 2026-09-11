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Аргументы и Факты

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Врач Малинникова напомнила об опасности сочетания коронавируса и гриппа

Врач Малинникова напомнила об опасности сочетания коронавируса и гриппа

Грипп, который пациент переносит вместе с коронавирусом, способен сделать течение заболевания более тяжелым, поэтому необходимо подготовиться к эпидемическому сезону заранее, сказала в интервью «360» врач-инфекционист, завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.

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