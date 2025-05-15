Поздравляем Куценко Веру Викторовну!С юбилеем, мамочка, Милая, родная. В 70 здоровья Мы тебе желаем. Сил, добра, везения, Радости, удачи, Смеха, настроения, Бодрости в придачу.
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Поздравляем Куценко Веру Викторовну!С юбилеем, мамочка, Милая, родная. В 70 здоровья Мы тебе желаем. Сил, добра, везения, Радости, удачи, Смеха, настроения, Бодрости в придачу.