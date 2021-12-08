Лукаку и Вернер прилетели в Санкт-Петербург. В делегации «Челси» - 20 футболистов

На матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», который состоится сегодня, 8 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (начало - в 20:45) прилетели 20 футболистов «Челси».
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