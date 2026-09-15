ВВС Италии сбили над Литвой БПЛА, помешавший работе аэропорта Вильнюса

Украинские дроны активно используют воздушное пространство прибалтийских республик, кстати, не без согласия властей этих республик.
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