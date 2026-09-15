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Военное обозрение

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ВВС Италии сбили над Литвой БПЛА, помешавший работе аэропорта Вильнюса

ВВС Италии сбили над Литвой БПЛА, помешавший работе аэропорта Вильнюса

Украинские дроны активно используют воздушное пространство прибалтийских республик, кстати, не без согласия властей этих республик.

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