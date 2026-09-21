Греция покупает два итальянских фрегата типа FREMM

8 сентября 2026 года Греция подписала соглашение с Италией о приобретении из состава итальянского флота двух фрегатов F 590 Carlo Bergamini и F 591 Virginio Fasan типа FREMM.
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