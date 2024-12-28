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Гомоляко об отношениях с Разиным в «Металлурге»: «Не было никаких передряг, мы не ругались. Давления с его стороны не было. Он мог сказать: «Хочу такого-то игрока»

54-летний менеджер в сентябре оставил пост спортивного директора «Металлурга».  – В каких отношениях остались с руководством, тренерским штабом «Металлурга»? – Андрея Разина поздравил с днем рождения, с остальными вижусь, здороваюсь.

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