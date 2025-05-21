Волонтеры подарили Путину каталог оскверненных и снесенных памятников

Активисты движения «Волонтерская рота» во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарили ему реестр-каталог памятников, оскверненных и снесенных на территории Украины и в недружественных странах.
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